Qué famosa confesó que un fotógrafo la encerró en el baño y quiso abusarla

Noelia Marzol reveló por primera vez hace unos meses en Revista Noticias, con Belén Riva Roy, que sufrió acoso por parte de un fotógrafo.

"Me encerró en el baño. Tuve que escapar forcejeando. Fue una situación de abuso fuerte. Me fui a casa angustiada. Pensé en denunciarlo.. pero ya está.. pasó el tiempo. Yo era muy chica. Tenía 20 años. No me lo volví a encontrar. Lo hablaría con el ,no lo escarcharía", sentenció.