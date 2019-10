Qué dijo Carolina Prat sobre los dichos de Andino

La conductora y esposa de Guillermo Andino, Carolina Prat se refirió a los dichos de su marido quien había contado que arregló con el obstetra para adelantar el parto de su hija mayor, sin que ella lo supiera y había desatado una polémica virulenta en las redes sociales donde lo acusaron de violencia obstétrica.

Andino brindó una entrevista con el ciclo radial Metro y Medio en la que aseguró que, hace casi 19 años, hizo un arreglo con el médico obstetra, a espaldas de su esposa, Carolina Prat, para adelantar el parto de su primera hija para que naciera el cuatro de noviembre, día que en 1967 el Chango Cárdenas consagró a Racing, el club de sus amores, como el primer equipo argentino campeón del mundo.

A partir de estos dichos se generó una polémica en las redes sociales y el propio Andino utilizó los últimos minutos de la emisión del miércoles pasado de América Noticias para dar su explicación: “Carolina pudo consensuar la fecha para que el parto fuera natural. Ella no quería ir a cesárea por los miedos inherentes a un parto primerizo”. Y agregó: “Todo lo demás es cuento o intentó ser una broma que yo mismo me encargué de alimentar”.

Luego Carlina Prat habló con Teleshow y manifestó que ella siempre estuvo al tanto de la fecha de nacimiento de su hija mayor, que debió adelantarse por ciertos inconvenientes que tuvo durante el embarazo. “Esto fue hace un montón, Sofi cumple 19 años en noviembre. En el octavo mes de mi embarazo empecé a tener presión alta porque empecé a engordar. Era una gorda feliz y embarazada, pero mi presión estaba alta, entonces me medicaron y me dijeron que corría el riesgo de no tener un parto normal”, comenzó con su relato la conductora.

“Yo sí o sí quería parto natural, y agradezco a la vida que pude tener a mis tres hijos así. El médico me dijo: ‘No vamos a arriesgarnos a que tengas una cesárea, entonces la mejor opción es que podamos inducir el parto’. Esto fue durante un control, todas las madres que tienen hijos saben qué son; se hacen cuando se acerca la fecha del parto. Me dijeron: ‘Vamos a inducirlo para que puedas tener el parto natural’. Yo dije: ‘Sí, por supuesto’. Yo asumía la inducción y me dijeron las fechas estimadas: si no recuerdo mal eran el cuatro, cinco o seis. Esas cosas que tiene una como madre primeriza...”, contó Prat.

Según su testimonio, que el nacimiento de su primera hija coincidiera con el aniversario del campeonato de Racing no es más que una mera coincidencia: “La verdad es esa: yo jamás podría haber seguido con una persona que me puede mentir u ocultar el nacimiento de mi hija. Honestamente no está en mi forma de vida, en cómo soy yo… Así que imaginate, es una mentira total”.

Respecto a las palabras de su marido, quien dijo que le contó del supuesto arreglo con el obstetra “ocho años después”, Prat aseguró que fue parte del “chiste” que intentó hacer en la entrevista radial, “sin tomar dimensión” de lo que estaba diciendo: “Cuando lo escuché dije: ‘Es una locura, nada que ver’. Yo supe desde el minuto uno (la fecha del parto), cuando me dijeron ‘si querés un parto normal hay que inducirlo’. Por esto que te conté que tenía presión alta. Me dieron las opciones de los días y elegí el cuatro de noviembre, sin saber, obviamente, lo de Racing. Era el primer día que me habían ofrecido y no quería esperar hasta el seis”.

El “chiste”

En diálogo con radio Metro, Andino había dicho: “Mi hija tenía que nacer el 6, pero yo arreglé con el obstetra para ver si podíamos adelantar el parto, para que naciera el 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de golf el lunes 6 me dice ‘por mí no hay problema, mejor’, y lo adelantamos para el 4”.

“Lo que pasa es que Caro tuvo un trabajo de parto como de 10 horas y yo dije: ‘Uy, mamita, si metí la pata me mato'. Pero bueno… finalmente Sofi nació el 4 de noviembre, el día del gol del Chango al Celtic de Montevideo", reveló. “Recién le conté a Caro del arreglo 8 años después… ella había quedado un poquito mal por esta cosita mía de arreglar con el obstetra así que le dije: ‘Bueno, amor, ahora te voy a contar algo, ya que estamos felices de que salió todo bien…’ Y cuando se lo dije casi me mata’"