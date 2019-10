Preocupación por la salud de Silvia Montanari

Silvia Montanari está pasando por un difícil momento ya que se encuentra internada en el Sanatorio de La Providencia. Según pudo saber Teleshow, la popular actriz de 76 años está realizando un tratamiento contra un cáncer y su cuadro es delicado.

En el entorno íntimo de la artista hay una gran preocupación. La acompañan colegas que trabajaron con ella en la comedia teatral Mujeres de cenizas, y sus seres queridos, como su hijo, Rodrigo Aragón, que reside en los Estados Unidos y viaja a la Argentina constantemente para visitarla.

“Está internada hace bastante en una habitación común de La Providencia. Está mal”, dijo a Teleshow Nora Cárpena, su compañera de elenco en el mencionado espectáculo. “Hay momentos en los que está desconectada, un poco perdida, no porque no sabe quién sos, sino porque te habla de cosas de otro momento. Nosotros éramos vecinas de Quilmes y por ahí me habla de cosas de Quilmes”, señaló.

“El hijo vive en Miami. Él va y viene para visitarla porque trabaja. Entonces, pasa unos días acá y otros allá. Además, viene la nuera. Hacen lo que pueden, porque trabajan allá. También tiene una prima que está con ella. También solemos ir sus compañeras, Mercedes Carrera y Zulma Faiad”, explicó la actriz.

“Silvia está bien de ánimo y contenta, a veces se queda dormida, supongo que debe ser por la medicación. Suele mirar televisión en la habitación donde tiene una ventana y puede ver los árboles. En La Providencia la cuidan mucho y está bien. Es muy triste, pero así es la vida. Cuando vivís muchos años te pasan estas cosas con tus seres queridos”, afirmó la panelista del programa Incorrectas.

Por otra parte, la actriz Zulma Faiad también se refirió a la salud de su compañera: “La he visitado y he estado con ella, pero no sé su diagnóstico. Los doctores me dijeron que hable con su hijo Rodrigo. Pero hay muchas compañeras que la han visitado. A Silvia la amamos".

A lo largo de los años, Montanari construyó una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Se ha destacado en exitosas ficciones como Alta comedia, La banda del Golden Rocket, Son de Diez, Gasoleros, Próvocame, Mujeres asesinas y Ciega a citas. Mientras que en la pantalla grande, participó en las películas La gran ruta, El Pibe Cabeza, Todo o nada y El Boquete, entre otras. Y en el teatro, actuó en los espectáculos Tengamos el sexo en paz, Brujas, El Enterrador, Mujeres de cenizas y Los Corruptelli.

