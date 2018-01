Por primera vez y después de la separación, habló el ex novio de More Rial

Martín Casar, de quién poco se sabe más que fue el novio de More Rial, decidió hablar del fin de la relación que mantuvieron. ¿Qué dijo?

"Es muy raro lo que pasó, yo con ella no hablé ni puedo hablar. Creo que me merezco una charla de lo que pasó. No te puedo decir si hay chance en volver...", confesó el futbolista cordobés, quien ya se mostró en las redes sociales con una "amiga".













El joven se confesó todavía enamorado de More: "Sí, totalmente... Ojalá podamos hablar algún día".













Además, contó que desde que volvió a su ciudad natal no habló con la hija de Jorge Rial. "Todavía no tuve la posibilidad de verla ni de acercarme. Yo con ella no pude hablar desde el día que me vine de Buenos Aires", dijo a PrimiciasYa.