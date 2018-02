Polémicos tuits

Úrsula Vargues volvió a generar polémica en las redes sociales con sus particulares mensajes.





En noviembre de 2017 había realizado fuertes comentarios contra los judíos –tras un incidente que protagonizó Diego Leuco en los Martín Fierro de Radio– y, el repudio fue tal, que la desvincularon de Nosotros a la mañana, programa donde era panelista.





Luego, a raíz del cruce entre Facundo Arana y la actriz Muriel Santa Ana, la periodista se alzó a favor del aborto con una particular postura. "¿Por qué la masturbación del hombre no es asesinato?", se había preguntado.





Ahora, este viernes, volvió a generar un fuerte debate en Twitter con una postura que causó comentarios a favor y en contra.





"Es mi cuerpo. Yo decido sobre él. Entiendo que les duela pero es así. #AbortoLegalSeguroYGratuito para todas. Por que el aborto existe hace rato pero sólo para las chicas bien. Las pobres mueren", comenzó Vargues para luego remarcar: "Cuando los hombres queden embarazados podrán opinar sobre el aborto. Mientas tanto les recomiendo hablar con un hipocampo."





"Ya que no tienen ni puta idea de lo que es un embarazo. ¿Por qué? Porque no se embarazan! Pum!!!!", agregó ante las críticas y señaló: "El aborto es una decisión (dolorosa) de una mujer. Acá los hombres no tienen opinión. Sí quieren ser padres hagan como Marley y déjenos en paz."





Como lo comentarios no paraban de llegar, la periodista insistió: "Los hombres se están enterando que no pueden decidir sobre un embarazo. Jajajajaja". Luego, según ella misma expresó, comenzó a bloquear a los usuarios que no compartían su postura.





"Que lindo es bloquear!!! Gracias Twitter!! La vida debería ser así", arremetió, no sin antes sentenciar: "El feminismo gana por afano."





Fuente: Exitoína