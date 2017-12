Polémica por una desafortunada frase de Gabriel Schultz sobre el submarino perdido

El periodista Gabriel Schultz estuvo en "PH, podemos hablar", el programa conducido por Andy Kusnetzoff, y brindó una polémica teoría sobre lo que pasó con el ARA San Juan.





El conductor tocó el tema de la desaparición del submarino y consultó con sus invitados qué pensaban al respecto.





Entonces, Schultz opinó: "Me parece que decir antes lo de desidia estatal, o decir quién tiene la culpa, tengo que estar seguro de qué pasó".





"Eso es grave. Hasta que no aparezca el submarino, si Dios quiere y alguna vez aparece, no vamos a saber como fue".





"Yo no estoy tan seguro que sea un problema de la batería, por qué tengo que creer si no lo sé? Por qué tengo que creerle a quien me lo dice? Entonces, hasta que no aparezca todo lo que digamos estará basado en suposiciones".





Luego, Kusnetzoff hizo referencia a la impresionante ayuda internacional que obtuvo la Argentina en la búsqueda del navío.





Nancy Pazos, también invitada, manifestó que las "teorías conspirativas" que se han formado entorno al ARA "son locuras absolutas". "Las teorías están a la orden del día en una población como la nuestra que nos encanta elucubrar y saber más", sostuvo la periodista.





Solo basta recordar las declaraciones de Baby Etchecopar, quien sostuvo que la tripulación pudo haber resultado envenenada por las fallas en las baterías.





En ese momento, Schultz interrumpió a la periodista y dijo: "Pero Nancy, ¿por qué decís que es una locura eso? De repente, toda esta gente, ¿toda la OTAN viene a ayudarnos a nosotros? A mí me resulta raro. ¿Y si, en realidad, lo que quieren es que no lo encontremos y por eso están ahí?".





"Esto me excede. Ya parece que hablamos de dibujos animados", terminó respondiendo Pazos tras la teoría de Schultz.





El accidente del submarino, con 44 tripulantes a bordo, disparó un colosal operativo internacional de búsqueda y rescate en el que participaron cerca de 4.000 personas y unos 30 aviones y (28) barcos de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Chile entre otros países, además de las unidades de la Armada Argentina. 18 países participaron del operativo en los últimos 15 días.





La Armada anunció el jueves en la noche que dio por terminadas las tareas de rescate de la tripulación, al descartar esperanzas de que estén vivos. Desde entonces, entraron en la fase de búsqueda del sumergible, que estaba comandado por el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, de 45 años.









