Polémica entre Nicolás Wiñazki y Verónica Lozano

El periodista Nicolás Wiñazki realizó un fuerte editorial en su espacio en el canal de cable Todo Noticias manifestando su fastidio por la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus debido a que, entre otros problemas, no pudo ver a su sobrina recién nacida. La editorial tuvo una gran repercusión sobre todo en redes sociales, tanto con elogios y críticas hacia su persona. Una de las personas que opinó sobre él fue la conductora Verónica Lozano. Ella se burló de sus declaraciones a través de su programa en Telefé, Cortá por Lozano.

Visiblemente emocionado, el conductor de TN Central había interrumpido su noticiero para relatar que su hermana Sofía fue mamá. "Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina, pero la vi por Whatsapp. Y mi mamá, que es la abuela, y mi papá, que es el abuelo, la vieron por WhatsApp. Mi abuela y mi otra abuela, que son las bisabuelas, hablaron por teléfono. Perdón que cuente algo personal, pero capaz ayuda a pensar. ¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo?”, preguntó el periodista, criticando que en nuestro país el aislamiento pueda llegar a extenderse más que en Wuhan (China) o Nueva York (Estados Unidos).

“Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver”, dijo Wiñazki casi quebrándose, asegurando que a los chicos les hace muy mal estar encerrados, lamentando además que no tengan clase y afirmando no saber “si la clase política ve que le estamos dando la vida”.

El periodista del Grupo Clarín fue tendencia nacional en Twitter a raíz de sus dichos, y este viernes en Cortá por Lozano, la conductora de Telefe no dejó pasar esas palabras cuando el doctor Jorge Tartaglione le comentó que tanto él como Pedro Cahn están preocupados por la “militancia contra la cuarentena”.

“Ay, Wiñazki. 'Nació mi sobrina y no lo puedo ver, mi abuela no pudo ver a mi sobrina'”, exclamó Vero con un tono burlón y haciendo muecas mostrando sus dientes, tomando así por sorpresa al médico.

“Así lo dijo, 'estoy muy enojado'”, soltó una vez más la psicóloga antes de cambiar de tema.

La réplica

Wiñazki decidió no quedarse callado y se refirió a la actuación de Lozano en otro editorial. "Nos volvimos todos locos, es el título que elegí. La cuarentena tiene mal a mucha gente. Yo ayer comenté que fui tío. Que mi hermana había sido mamá de una beba que está hermosa y que nadie de mi familia había podido conocerla. Y me hice preguntas que yo creo que son lógicas para cualquiera que está cumpliendo la cuarentena y que tiene o no hijos, que tiene familia, que están solos. Fueron preguntas. No milité la anti cuarentena", aclaró el viernes Wiñazki al salir al cruce de Lozano.

"Me pregunté si la clase dirigente era consciente de lo que pasaba. La Argentina tiene el récord mundial de cuarentena como país aislado, porque New York y Wuhan son ciudades, y está bien. Ayer lo dije, pero es increíble que hoy tenga que explicarme a mí mismo porque las repercusiones fueron terribles", siguió.

Además, agregó: "Hubo comentarios de todo tipo, algunos penosos, otros chupamedias de algún sector nacional o provincial. Otro que se enojó porque hablé de Cristina Kirchner, pero lo dije porque están usando la pandemia para garantizarse ciertas cuestiones de sus problemas personales, como por ejemplo, impunidad en los tribunales. Esto es así, Cristina Kirchner logró ralentizar todas las causas en su contra".

Sobre la inesperada imitación que hizo la conductora de "Cortá por Lozano", el periodista lanzó: "Hice un comentario personal y me sorprendió lo que dijo una excompañera de TN, Vero Lozano, que me imitó, y no tengo ningún problema con que me imiten. Me causa gracia. Me sorprende porque quizás le afectó la cuarentena. ¿Nos estamos volviendo todos locos? Vero, vos sos psicóloga, y yo lo que hice fue preguntar sobre hasta cuándo va a seguir la cuarentena, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad. Quizás Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar, pero fue uno de los ejemplos que me asombraron, ¿tanto quilombo con lo que dije? Pido disculpas por ser autorreferencial, lo hice porque me parecía gráfico".

Para concluir, Wiñazki leyó algunos de los mensajes que recibió en sus redes sociales por su editorial, donde le escribieron que era un "ser horrible", "roñoso", "gordo", entre otros insultos. "No pedí levantar la cuarentena para nada, pero quizás lo que dije generó como un espejo de deseo de gente que sí quiere levantarla y tal vez no se anima a decirlo. Vivan su vida, anímense a hacer, digan ustedes lo que piensan. No quiero exagerar ni ponerme en el centro de nada, pero realmente fue asombrosa la repercusión. Muchos colegas, y otros que dicen serlo, hablaron de esto mismo, militar la anticuarentena, eso es bajada de línea".