Paul McCartney contó intimidades sexuales de "Los Beatles" durante los viajes

"Estábamos en casa de John, éramos unos cuantos y, en vez de emborracharnos y perder el control, nos sentamos en unas sillas. No había luz y alguien empezó a masturbarse. Y todos lo seguimos", relató McCartney.





Y agregó: "Gritábamos cosas como '¡Brigitte Bardot!' y nos animábamos a aumentar el ritmo". Aunque aseguró que el momento "erótico" se rompió luego de que Lennon mencionara a Winston Churchill.





Dentro de otra de sus confesiones, Paul reconoció que se animó a hacer un trío en Las Vegas luego de que les ofrecieran pasar la noche con unas prostitutas.





"Todos contestamos que sí y yo pedí que me trajeran dos. Estuve con ambas y fue genial. Es lo más cerca que he estado en mi vida de participar en una orgía", aseguró, y en eso se diferenció de Lennon: "A él le gustaban esas cosas, experimentar. A mí no me iban esas historias. No podría estar con la mujer de otro, mucho menos que el marido se enterara. Quizá soy demasiado sensible".





"Las historias de los Beatles se han transformado en leyendas y cuando escucha alguna, tengo que parar un momento y pensar si sucedió de verdad o no. Esa creo que es cierta", indicó en una entrevista con GQ.





"Sé que teníamos una cama y dos juegos de marienras, así que si uno de los chicos llevaba a una chica, podían estar en la cama con una sábana por encima y realmente no notabas nada salvo un leve movimiento. No sé si fue George perdiendo su virginidad, pero podría haber sido", contó el ex Beatle.