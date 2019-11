Pampita llegó al lugar de su boda en pijama y muy relajada

Carolina "Pampita" Ardohain se prepara para otro día importante en su día, como es el casamiento esta noche, a las 22, con el empresario gastronómico Roberto García Moritán, quien le propuso matrimonio apenas dos meses después de haberla conocido .

La modelo y conductora llegó pasado el mediodía al Palacio Sans Souci para prepararse para una de las veladas más especiales de su vida. Y sorprendió a todos quienes la esperaban al descender del vehículo luciendo un pijama blanco de seda.

Al llegar a San Fernando, lugar en el que está ubicado el lugar elegido para la celebración, Carolina Ardohain habló con Involucrados, contó que cenó con un grupo de amigas que llegaron de Chile y Estados Unidos y que no habían podido estar en la despedida de soltera, y que está en permanente contacto telefónico con su futuro marido.

"Adentro me esperan mi estilista, Mechi Ugarte, el diseñador de mi vestido, vengo con mi amigo Zacarías Guedes, que me va a peinar, mi amiga Estefanía Novillo, que me va a maquillar y las chicas de la organización". Y un detalle que no reveló la nacida en General Acha es quién es el diseñador dfe su vestido, aunque trascendió que el elegido es Gabriel Lage, uno de sus diseñadores preferidos.

#Involucrados habló con @pampitaoficial antes que nadie, ¿cómo se preparó para este día tan especial?

Cuando le preguntaron si la noche previa al casamiento se sintió nerviosa, respondió: "Estuve comiendo con amigas que vinieron de Estados Unidos y de Chile, que no estuvieron en la despedida de soltera, así que tuvimos una cena pero me acosté temprano".

Después, comentó que con su novio mantuvo contactos "por teléfono, anoche antes de ir a dormir y hoy a la mañana ya arrancamos a hablar porque hay un montón de cosas que hacer".

Por último, expresó que de esta noche espera poder "celebrar el amor y compartirlo con los seres queridos, vivirlo con mucha emoción".