Pampita habló de la foto del beso con su nuevo novio

Pampita tiene un novio nuevo y, como siempre, no pasó inadvertido. Esta vez el romance no tuvo ribetes escandalosos, como sucedió con los últimos que protagonizó la modelo, sino por el gesto amoroso que tuvo el muchacho en las redes sociales y las repercusiones que tuvo en el planeta mediático.

Roberto García Moritán, publicó una foto en Instagram una foto en la que aparece besando apasionadamente a su pareja. Hasta ahí nada nuevo bajo el sol, qué enamorado no ha querido gritarle al mundo su amor, el problema es que poco tiempo después la borró.

El problema es que la imagen fue rápidamente capturada y se viralizó en las redes sociales. Como no dio explicaciones de por qué hizo lo que hizo, circularon todo tipo de rumores sobre las motivaciones que lo habían llevado a hacer desaparecer la prueba de la relación que mantiene con Pampita.

Ayer la joven, en el programa de televisión “Net TV”, contó qué pasó. "¡Sí, somos nosotros! Voy a explicar esa foto. Yo llego de Showmatch el lunes pasado, nos sacamos la foto como ‘qué divertido’. Lo que pasa es que engordé bastante esta semana, 3 kilos, porque salgo mucho a comer afuera, y a mí me engorda todo acá", reveló

"Era una joda entre nosotros. Todo pasó mientras yo estaba en el programa de Marcelo Tinelli. Cuando Ángel De Brito la mostró se me salió el corazón. Le dije a Roberto si la había publicado y me dijo que la borró rápido, y que creía que no la había visto nadie. En ese tiempo se la mandaron a mi compañero de jurado", agregó.