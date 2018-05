Pampita habló sobre el enojo de Jey Mammon

Anoche, al término de su programa en las tardes de Telefe, Pampita Ardohain dijo presente en la gala solidaria #NocheConciencia 2018 de Asociación Conciencia, que realizó una cena a beneficio de la fundación con motivo de los 35 años.





Al llegar a su mesa (una de las principales) junto a Daniel Vila y Pamela David, charló unos minutos a solas con LA NACION, sobre las primeras semanas de su programa en una pantalla caliente, las criticas que recibió, su futuro en el "Bailando...", y el enojo de Jey Mammon con ella.





El humorista estuvo como invitado en su living y se fue indignado porque se sintió destratado. Al respecto, la modelo dijo: "Jey estuvo invitado al programa, y la verdad funcionó otra cosa (el programa se dedicó a Carlitos Nair Menem), no hubo tiempo de desarrollar nada con él, lo invité a venir otro día, pero estaba ofendido por que no pudo salir al aire. Para mí estaba ofendido en serio, pero bueno, yo no soy responsable de eso, son cosas que suceden en el aire, si hay algo que esta funcionando, uno deja lo que funciona", se excusó. "Cuando me dicen que hay que despedirse, me acerco a la mesa y él ya estaba ofendido, pero lo invité a que vuelva otro día", agregó. Lo cierto es que Mammon fue tajante: "No vuelvo más".





"El formato va cambiando todo el tiempo, vamos con el desafío, tratando de conquistar a la gente, el aire maneja otros tiempos, muchos mas rápidos. El canal nos da libertad absoluta, para hacer lo que queramos, la verdad que la dinámica del año pasado (tuvo una primera temporada solo en el canal de Kuarzo - KZO), que es un programa alegre buena onda, lo mantenemos, pero tengo más cortita mi entrevista, tengo dos cortes de 9 minutos, cosas que me estoy acostumbrando ahora", dijo sobre su desembarco en Telefe con Pampita Online. Además, dijo que "no ignora las críticas": "Me ayudan un montón para crecer, aprender, hay que tener humildad para estar en televisión y en ese sentido siempre estoy dispuesta". Ante la consulta sobre si siente que algunos que la cuestionan están ensañados con el programa dijo que no: "No siento que haya un ensañamiento. Estoy muy contenta. A disposición de lo que hace y decide mi producción, lo que ellos me proponen yo estoy dispuesta siempre".





Sobre un posible cambio de horario a la segunda mañana, dijo: "Si el canal lo necesita, nosotros estamos a disposición de ellos. Siempre se pensaron muchos horarios para nosotros, por eso te digo, si nos tienen que cambiar.... .lo supimos desde el principio".





El Bailando. A fines del año pasado, el programa conducido por Marcelo Tinelli atravesó una tormenta económica y mediática y muchos quedaron con sueldos impagos. Una de ellas fue la modelo. "Yo trabajé hasta el último día a pesar de que no estaban los pagos. No sé qué pasó con Moria (los rumores indican que no estará este año en el jurado), todos a los que nos adeudan estamos en la misma, con la esperanza de cobrar y esperando".





Fuente: La Nación