Otra actriz denunció por acoso a Juan Darthés

Juan Darthés vive un momento complicado. Después de que Calu Rivero asegure que va a contar en un libro el acoso que sufrió de parte del actor en la época de Dulce amor, una actriz cordobesa llamada Natalia Juncos contó la mala experiencia que tuvo con él.





Juncos hizo una pequeña participación en Se dice amor, protagonizada por Darthés, donde dice que fue acosada sexualmente por el actor.





"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice 'Ay cómo me calentás', me doy vuelta y me dice 'mirá cómo me ponés' y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", aseguró en diálogo con Martín Brizio.