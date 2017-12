Oriana Sabatini y Julián Serrano: ¿Quién dejó a quién?

Este jueves, Oriana Sabatini visitó Los Ángeles de la Mañana y habló sobre el fin de su relación con Julián Serrano . La bellísima morocha que estuvo tres años de novia con el actor y Youtuber, dejó entrever quién tomó la decisión de cortar.





"No terminamos mal. Pero nunca vas a ser amigo de tu ex, no creo en eso. Soy determinante. Si cortás, yo no quiero ser compañera, ni amiga, ni nada. Pero las cosas no terminaron mal", aseguró Oriana.