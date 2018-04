Oriana Sabatini habló de su nueva pareja y de las comparaciones con la novia de Julián Serrano

Luego de la confirmación oficial del romance de su ex, Julián Serrano, Oriana Sabatini se animó a abrir las puertas de su corazón y anunció que está ocupada.





En medio de la presentación de su nuevo video y de su primer show (5 de mayo en teatro Vorterix), la morocha anunció la buena nueva.





"Estoy muy bien. No estoy tan sola. No voy a decir nada, ya sea del medio o no la gente lo descubre igual, las fans investigan todo. No hay apuro de mostrarlo", confesó en una entrevista con PrimiciasYa.com y no se animó a dar detalles más de este misterioso muchacho.





Hace muy poco, su ex confirmó la relación con Malena Narvay y fue la mismísima actriz quien se animó a hablar de ella. "No la conozco, nunca la vi personalmente. Me parece una chica muy linda y talentosa", expresó y se refirió la repercusión que generó este romance entre los fans: "Veo mucha gente grande que hace comparaciones entre Oriana y yo y es cualquiera...Lo importante es que los verdaderos involucrados en el tema sabemos que nadie le hizo mal a nadie, no hay ningún tipo de odio entre nosotros".





Sobre este tema, Oriana indicó: "Yo tuve un solo novio en mi vida, y que exista ese punto de comparación entre la ex y actual novia es tonto. Nadie es mejor que nadie y nadie es peor que el otro. Además los dos superamos la separación hace tiempo y no entiendo por qué el resto de la gente no lo puede hacer también. No es sano para ninguno de los involucrados".





Por último, se refirió sobre cómo se prepara para su primer recital: "Hacer un show propio es ya es muy especial. Además tener ese contacto con el público y con la gente que me sigue será muy lindo. Estoy muy ansiosa y nerviosa desde ya. Mucho no puedo adelantar, pero habrá de todo: invitados y muchas sorpresas".





"El comienzo de mi carrera musical superó todas mis expectativas, estoy muy agradecida por todo lo que me pasa y que me abran las puertas. Las redes sociales es algo que nunca podremos entender, el alcance que se tiene es enorme. Cuando tengo tiempo trato de contestarles a casi todos, me gusta tener ese contacto con mis fans", remarcó.