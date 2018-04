Oriana Junco despechada: "Moria es una soreta, mala mina, falsa como moneda de cobre"

Oriana Junco ventiló sus problemas con Moria Casán a través de una catarata de tuits y amenazó a la vedete. "Y no me jodas porque te juro que muestro todo", le advirtió.





Embed Chicos no pude dormir m blokio MOMIA CASÁN JA ahh primero m llamo 3 y media de la mañana y no la atendi ja — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





"¡Que pena me da terminar una gran amistad como la que tenemos hace más de 20 años! Y lo digo porque estoy muy triste (decepcionada)", arrancó escribiendo Oriana en referencia a su musa inspiradora.





Embed Con lo q m hizo a mi jamás la perdonare MALA MINA y falsa como moneda d cobre — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





"Nunca en tu vida tuviste a tu lado alguien mas leal y fiel (todos te traicionaron y sacaron lucro de vos ) ¿No te bancas la posta? ¿En todo tenés razón vos ? Yo, yo, yo. ¿Todo es perfecto en tu life?", continuó a través de la red social.





Embed Bye one yo soy la queen y eso t jode mucho y a carcelandia viniste xq los medios decian y MORIA q hace tanto q oriana hixo x ella SORETA ¡! TODO VUELVE M DAS ASCO BYE — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





"Yo me puse un presidente en contra recién asumido (Macri ) ¿Te acordás la marcha que me puse al hombro y vos me mirabas desde Paraguay?", tiró, recordando los días en los que Moria estaba detenida en Asunción.





Luego, rememorando sus propias días en la cárcel, Oriana dijo: "Cuando yo fui a #CARCELANDIA vos te preocupaste por venir y estar a mi lado (o sea nos amamos ❤) Y hasta nuestras familias compartimos siempre. Y te estoy comentando algo que me molesta que me vienen a contar te entorno intimo y te ofende".





Embed Y no m jodas xq te juro q muestro todo asi q tenes las chicas del teatro ? Estan a la venta ? Como hacias con garbellano ? — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018 Nunca mas vuelvan a compararme con esta Mina q segun ella toma agua y en los audios dice q esta porreada con cocó y aditivos — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





"Entonces (One) game over yo soy la Queen ICONICA. La que perdió su sister (hermana) verdadera fuiste vos mami", sentenció. "Es mutua la ofensa de las dos. Todo tiene un ciclo y final. El síndrome del MAESTRO no dejar discípulo lo supere".





Hasta acá, todo era dolor. Pero después la mediática arrancó con una furia que incluyó amenazas de mostrar videos y audios.





"Si muestro los audios que tengo donde hablás peste de MIRTHA LEGRAND no entra más al 13", aseguró la ex RR.PP.





Embed Si muestro los audios q tengo donde habla pestes de MIRTHA LEGRAND no entra mas al 13 — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





Embed Según momia casán Mirtha es una oligarca gorila d turno y q vivimos en dictadura y gobierna ella tengo audios — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





En otro tuit, lanzó: "¿Que raro no? Ella es perfecta, no bebe, no fuma, no hace nada pero en Paraguay le encontraron MERCA EN LA BILLETERA".





Embed Q raro no ella es perfecta no bebe no fuma no hace nada pero en Paraguay le encontraron MERCA EN LA BILLETERA — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





"Años de conocerla siempre estuvo al lado de delincuentes como Xavier Ferrer Vázquez que le caía la poli al teatro por los autos mellizos. Luis Vadalá le sacó una fortuna y también había falopa para tirar al techo. Millones de cosas tengo para contar todo el entorno bue... ya saben", aseguró.





Embed Años de conocerla siempre estuvo al lado de delincuentes como ferrer vazques q le caia la poli al teatro x los autos mellizos Vadalá le saco una fortuna y tmb habia falopa para tirar al techo — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





"Y hay mucho mas de esta mina, todo policial. Ella y el entorno siempre caen todos presos ¿que cosa no? Pero ella no toma nada ja", señaló.





Embed Se acuerdan cuando hablo pestes de Córdoba ? — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





Por último, Oriana le advirtió a Moria: "Y no me jodas porque te juro que muestro todo. ¿Así que tenes las chicas del teatro? ¿Están a la venta como hacías con (Luciano) Garbellano?", concluyó.





Embed





Embed Con lo q m hizo a mi jamás la perdonare MALA MINA y falsa como moneda d cobre — Oriana junco (@Orianajuncotop) 31 de marzo de 2018





Fuente: Exitonia