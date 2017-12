Noelia Pompa arremetió contra Showmatch y Marcelo Tinelli en la televisión de Estados Unidos

Así lo dijo ella misma en el ciclo Don Francisco te Invita, de Telemundo, conducido por el chileno Mario Kreutzberger en la televisión americana. La bailarina realizó una coreografía al ritmo del reggaetón y luego fue entrevistada por el conductor. "Esto es mucho mejor que lo de Tinelli", le dijo él. Y ella respondió, entre risas, pero sin dudar: "Sí, ahora sí aprendí".













"Que no escuche Tinelli...", le advirtió el conductor, asombrado ante sus palabras. Ella le siguió el juego: "Sí, que no escuche". Difícil que no lleguen estas palabras a los oídos del vicepresidente de San Lorenzo...





La joven bailarina está viviendo en Barcelona, España, donde trabaja en un espectáculo musical. Además, encontró allí el amor: "Mi novio es alto. Me gustan los altos; nunca se me dio de estar con alguien bajo de estatura. Nunca me sentí atraída, si llega a pasar está muy bien pero todas las relaciones que tuve fueron con altos. Siempre digo que los opuestos se atraen".





Luego de la difusión del video en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito trató a la ex participante del Bailando de "ingrata" por hablar del programa que le dio gran parte de su popularidad.