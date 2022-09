No fue chiste el atentado a @CFKArgentina vas a aprender a respetar a las mujeres.

Podes disculparte públicamente.

Sino no te preocupes que nadie cercena tu libertad, seguí faltándole el respeto al Presidente y a Cristina, gratis no será, te equivocaste feo. https://t.co/YapUpPXJ72