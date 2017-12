Nicole Neumann tuvo que salir a aclarar qué pasó entre sus hijas y Facundo Moyano

Nicole Neumann blanqueó su romance con el diputado nacional por el Frente Renovador Facundo Moyano hace unos tres meses.









"El ya había venido a una comida en casa, más camuflado y con unos amigos. Pero ese fue un fin de semana que compartimos entre nosotros (en Punta del Este). Fue todo natural y era algo para mantener en la intimidad. Pero se empezaron a decir una serie de pavadas y Connie, muy enojada, sacó en su Twitter una foto personal que no correspondía... La idea era preservar ese primer encuentro", contó Nicole en el programa radial Agarrate Catalina.





Y agregó: "Ahora se vienen las vacaciones y vamos a compartir otros momentos juntos. Entonces, me parecía que de a poquito tenían que familiarizarse con la cara y la presencia de Facundo".





Más allá de cierto malestar, la modelo contó cómo reacciónaron sus hijas cuando conocieron a su nuevo novio, luego de diez años de amor con el futbolista Fabián Cubero: "Se lo tomaron muy natural, no me preguntaron nada. Ellas se divirtieron, jugaron y no hubo planteos. De hecho, el domingo cuando nos volvíamos una de mis hijas le preguntó a Facundo si tenía novia. Él se rió, pero no supo qué decir. Justo yo estaba lejos. Lo agarró de sorpresa. Los chicos, sin que uno de diga nada, ya saben todo".