Nicole Neumann habló de su presunto romance con el Pelado López

La ruptura de la relación de Guillermo López y Sofía "Jujuy" Jiménez parece ser un hecho consumado y tanto la modelo como el conductor, se encuentran libres para comenzar un nuevo amor.





Bajo este cuadro de situación, este martes, en Infama, Luis Ventura se tiró a la pileta con una data que sorprendió a más de uno: la posibilidad de que El Pelado y Nicole Neumann- ex de Moyano- estuvieran comenzando un romance.





"Se encuentran, comparten cafés y mucho tiempo juntos. Ella lo admira a él y él, por supuesto, también a ella", reveló el hombre de Lanús. Mirá:

Este medio dialogó con Nicole, una de las protagonistas de la noticia, que desmintió rotundamente el romance: "No hay nada con el Pelado López, de verdad... no hay nada. Lo conozco hace muchos años, me ha hecho notas en su programa de radio y nada más".