Nati Jota se redujo las lolas: "Quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo"

Nati Jota decidió someterse a una intervención quirúrgica que reducirá el tamaño de sus pechos y, antes de ingresar al quirófano, publicó un video explicando sus motivos.

"Esta vez quiero hablar de algo que me viene molestando hace mucho tiempo: las tetas", arrancó a decir.

Luego, sorprendió con el motivo fundamental de su reducción de busto: "Me voy a operar porque quiero que la gente me mire a la cara. Es más, creo que muchos me van a mirar a la cara por primera vez".

Y agregó: "Y también lo hago porque es mi cuerpo y puedo hacer lo que se me canta el orto con él, o lo que se me cantan las tetas".

Aunque luego, comentó que, además del motivo anterior, sus grandes lolas le traían problemas de espalada: "En la primaria, a esa edad que a todas les crecían, a mí no. Me decían chata, plana...".

Mirá!

Fuente Primicias Ya