Natacha Jaitt se fue corriendo de Comodoro Py echó a su abogado

Natacha Jaitt se presentó en Comodoro Py para declarar luego de las acusaciones y denuncias que realizó. La mediática anunció en Twitter que se presentaría ante la Justicia por la mañana. "8 AM me presento ante un juzgado... Se terminó la farsa para todos". Sin embargo, no todo salió bien, apartó a su abogado y lo acusó de haberle hecho "una cama".













"Manga de siniestros, mafiosos. me estaban haciendo una cama. Ahora si se le sí pudrió el rancho. Aviso que Diego Storto, cómplice de esta mugre mafiosa dejó de ser mi letrado hoy. Ahora si, yendo al lugar que corresponde sin ser engañada", publicó Jaitt en Twitter.









"Fui a declarar por los chicos. me encerraron en la oficina 7 de Comodoro Py por una mentira mafiosa a favor de Pagni/Vera delegado fiscal, etc. me encerraron de forma ilegal y rompieron todo. Me salvó una mujer policía sacandome por la Villa 31. Manga de soretes ¿y los chicos abusados?. Era todo una farsa delictiva. A las piñas y patadas salí de ahí. Ahora sí, la fiscal verdadera me espera", escribió Natacha junto a un video.