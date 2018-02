Naiara Awada quiere cambiarse el apellido

Naiara Awada volvió al ataque. Furiosa porque parte de su familia, incluyendo a su abuela y su tía, la primera dama Juliana Awada, no la saludó por su cumpleaños, tomó una drástica decisión.

En 2017, en plena explosión mediática por su participación en el certamen, decidió renunciar al certamen por "un pico de estrés", según explicó en ese momento.

El domingo pasado, invitada al programa de Mirtha Legrand, se explayó sobre el tema: "Pasé una crisis muy fuerte en la mitad del Bailando. Tuve un ataque de pánico, nunca había tenido y no sabía lo que era". "Se me cerraba el pecho. Recuerdo que estaba en el camarín, lleno de gente, y tenia que pasar a hacer el Cha-Cha-Cha. No veía nada, sentía que me moría", reveló la actriz.

"Yo pensaba que era el programa (ShowMatch), que era muy hostil, a veces. Y con mi psicóloga llegamos a la conclusión de que me faltó compañía", dijo Nai y le apuntó a su entorno familiar.









Embed Lo enojada que estoy posta con lo que los cuidé. Me voy a cambiar el apellido. No lo hago solo por mi viejo . Q les pasa? No les gusta mi sexualidad no les gusta quien soy? Y si yo hablara de Uds? Uy uy #losawada muy triste la ✖️ absoluta . FIN ni mi abuela me llamo!!! — Nai awada (@Naiawada9) 12 de febrero de 2018





Ahora, a horas de haber cumplido años, Naiara explotó en Twitter porque ni su tía (Juliana Awada) ni nadie de esa parte de la familia, la llamó: "Impresionante la desilusión que siento . No haber recibido ni UN llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele . ¿Qué fue lo que tanto hice? Más después de lo que me pasó. HORRIBLE. Si yo hablara... triste", amenazó.

Luego, fue más contundente y hasta reveló una drástica decisión: