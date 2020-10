abel pintos2.jpg Nació Agustín, el hijo de Abel Pintos y Mora Calabrese

La relación entre Abel y Mora comenzó en octubre de 2013, pero el anuncio oficial de su relación llegó en septiembre de 2019. La empresaria y el cantante se conocieron cuando él brindó un show en Chaco, provincia natal de la joven, que en aquel entonces tenía 25 años. Calabrese ya es madre de una niña, de una relación anterior. Su noviazgo con Abel comenzó a la distancia ya que ella vivía en Resistencia y él debía cumplir con distintos compromisos laborales y sus giras nacionales e internacionales. Luego de algunos desencuentros en sus agendas, decidieron apostar al amor, que viven sin esconderse. Incluso ella, cuando su trabajo se lo permite, lo acompaña a los conciertos que da en el interior del país, así como también a los que brinda en el exterior.

Sobre la llegada de su primer hijo, el artista había expresado: “Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón”.

“Estoy con las emociones a flor de piel, hiper sensible… Mis prioridades cambiaron por completo. Mis miedos también cambiaron por completo. Siento haber nacido de nuevo ahora que voy a ser papá”, añadió en una reciente entrevista. “Es todo un proceso de muchísimo aprendizaje para mí. Es una expansión de todo lo que yo conozco de mí. Se expande infinitamente”, reflexionó.

“Yo nunca fui una persona reservada desde un lugar estratégico o en relación con mi carrera o con mi popularidad. Yo no fui una persona más abierta cuando no era tan conocido y dejé de serlo cuando fui más conocido, y ahora regreso a quien yo era y… No. No fue tan rebuscado todo, simplemente fui una persona que para poder hablar de ciertas cosas tenía que sentir que eso tenía cuerpo, que existía realmente”, dijo el músico en septiembre pasado.