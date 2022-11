En una época de glamour ostentoso y rock progresivo indulgente, tocaban una marca de blues y R&B que entonces no estaba de moda, vestidos con trajes baratos que los hacían parecer, dijo Johnson más tarde, como “ladrones de bancos de mala calidad”.

Johnson ayudó a darle personalidad a Dr. Feelgood con su estilo de guitarra entrecortado e implacable y una mirada penetrante: era lo suficientemente aterradora como para ganarse un papel como el verdugo silencioso Ser Ilyn Payne en Game of Thrones, muchos años mas tarde.

Wilko Johnson.jpg

El conjunto anárquico inspiró a las bandas que pronto impulsarían la explosión del punk en el Reino Unido y se tambalearon al borde de la fama mundial, logrando un álbum número 1 en el Reino Unido, giras por los EE. UU. y un contrato con CBS Records. Luego, en 1977, Johnson se retiró en medio de fricciones con el carismático cantante Lee Brilleaux, quien murió en 1994.

Johnson dijo más tarde que si la banda hubiera sido capaz de seguir las instrucciones de comportamiento de sus managers, “Estoy bastante seguro de que seríamos multimillonarios. Pero no lo hicimos. Éramos viejos de Canvey Island. Éramos grandes amigos y nos caímos”.

Johnson pasó a actuar con la banda de Ian Dury, los Blockheads, y pasó años tocando para una base de fans devotos, principalmente en el Reino Unido y Japón.

En 2012, a Johnson le diagnosticaron cáncer de páncreas y le dijeron que era terminal. La perspectiva de la muerte revivió inesperadamente sus energías creativas. Rechazó la quimioterapia, decidió hacer una última gira y grabó un álbum “final”, “Going Back Home”, con Roger Daltrey de The Who.

Wilko Johnson 2.jpg

“De repente me encontré en una posición en la que ya nada importa”, dijo a Associated Press en 2013. “Nos preocupamos de que se interpongan en el camino de las cosas reales. Y de repente no importa. Todo eso no importa”.

“Caminas por la calle y te sientes intensamente vivo. Estás ‘¡Oh, mira esa hoja!’ Estás mirando a tu alrededor y piensas, ‘Estoy vivo. ¿No es increíble?’”

En otro giro, un fanático que también era especialista en cáncer se ofreció a ayudar. Después de la cirugía para extirpar un tumor de 3 kilogramos (6,6 libras), Johnson anunció en 2014 que no tenía cáncer. Lanzó otro álbum, “Blow Your Mind”, en 2018, y tocó en conciertos con su Wilko Johnson Band hasta el mes pasado.

A Johnson le sobreviven sus hijos Simon y Matthew y su nieto Dylan.