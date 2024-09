Murió James Earl Jones, el actor que hizo las voces de Darth Vader y el rey Mufasa

Paradójicamente, Jones padecía de un tartamudeo muy grave en su niñez que un profesor se empeñó en corregir en base a lectura de poesía en clase, una idea que derivó en que el actor se destacara utilizando una voz que más tarde se convertiría en icónica en el cine y la TV.

Otras actuaciones de James Earl Jones

Tras varios años haciendo teatro, medio en el que ganó dos premios Tony en 1969 y en 1987, Jones debutó en el cine en Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Dr. Strangelove, 1964) de Stanley Kubrick, aunque su gran protagónico llegó en 1970 en The Great white hope donde interpretó al boxeador Jack Jefferson, papel que le valió un Golden Globe.

Ese papel no solo le ganó una nominación al Oscar, el segundo actor afroamericano en lograrlo después de Sidney Poitier, sino que le dio continuidad en el cine con Claudine (1974), The Cay (1974) antes de que George Lucas descubriera el poder de su voz en Star Wars.

El actor le prestó su voz a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, en el film Rogue One (2016) y en la serie Rebels (2014/18). El papel de Tulsa Doom en Conan the barbarian (Conan el bárbaro, 1982) le puso rostro a su voz entre los fans de la fantasía y la ciencia ficción.

Más papeles

Otra actuación que le dio mucha fama a Jones es el del rey Jaffe Joffer en Coming to America (Un príncipe en Nueva York, 1988) y en su secuela Coming 2 America (Un príncipe en Nueva York, 2021) junto a Eddie Murphy.

También tuvo continuidad como el vicealmirante James Greer en La caza del octubre rojo, 1990, Juego de patriotas, 1992 y Peligro inminente, 1994, junto a Alec Baldwin y Harrison Ford como Jack Ryan. En total participó de más de 80 films y ganó un Oscar honorífico en 2011.