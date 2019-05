Murió el humorista Gabriel Pinto, más conocido como "Tuqui"

Su último trabajo fue como columnista de humor para Border Periodismo, el portal de actualidad, política y tendencias dirigido María Julia Oliván. En diálogo con Teleshow, la periodista aseguró que falleció el domingo por la noche, según le confirmó Yanina, ex mujer de Tuqui. El actor se encontraba internado y un sufrió un paro cardíaco.

Luego, explicó que en los últimos meses tenía la salud muy deteriorada: "Yo hablé en abril porque había tenido un ACV. Estaba viviendo en Mercedes (a 100 km de Buenos Aires) y tenía muchas complicaciones de salud. Desde que nos conocimos en 2015 siempre escribió en Border. Yo supe que estaba sin trabajo y en una situación económica muy complicada. Le propuse que me mandara una columna hablada y yo se la escribía. Él quería hacer una columna de humor sobre el ACV y tratar de ayudar a quienes pasaran una situación complicada como él que prácticamente no podía mover la mano, para reírse un poco del asunto y salir adelante".

"En uno de los últimos audios me dijo no me pusiera mal porque yo él había elegido como vivir y como morir... Era una persona encantadora, amorosa y noble. Siempre lo quería ayudar y me decía que me quería ayudar a mí. Realmente era formidable como ser humano. Le habían cerrado las puertas de todos lados. Había ido a pedir trabajo a todos los que conocía y habían sido sus compañeros y nadie le dio bolilla. Pero no le guardaba rencor a nadie. Nunca salió de él una palabra sobre toda la gente que trabajó con él en la Rock & Pop que después le dio vuelta la cara. Me sorprendía mucho eso", explicó Oliván.

Gonzalo López, compañero del músico en la banda Tuqui y los Pastafaris confirmó a Teleshow que Pinto estaba internado en el hospital de Mercedes y que el domingo por la noche sufrió un paro cardíaco. Allí se encontraba viviendo en lo de un amigo que apenas llegó abrió un kiosko para que pudiera trabajar.

Tal como Tuqui lo había pedido no habrá velorio y sus restos serán despedidos en el cementerio municipal de Mercedes.

Gabriel nació el 22 de marzo de 1955. Cuando era joven, comenzó a estudiar la carrera de abogacía y trabajaba en un banco. Pero, movilizado por la música del popular artista Luca Prodan, decidió dar un radical giro en su vida y aprendió a tocar la guitarra. En la última etapa de su vida, lideró la banda musical Tuqui y los Pastafaris.

En marzo de 2012, sufrió un accidente manejando una moto. Como consecuencia, quedó discapacitado. "Tuve un accidente, iba en moto y un taxista desafortunadamente no me vio. Él quería doblar y yo no. Me convenció con el paragolpes. Salí volando y me fracturé la cadera, que quebré la cabeza del fémur. Me operé y no soldó. Me quedó una pierna más corta. No me puedo apoyar en esa pierna. Por lo tanto estoy perdiendo masa muscular", aseguró el humorista en una entrevista con TN.





"Mi problema es que no puedo caminar sin muletas. Conseguí el 'carnet de tullido', como le digo yo, que es el certificado de discapacidad. Me sirve para tomar colectivos hasta el número 199. Esto me sirve para viajar a colectivos en los que no puedo subir y en trenes", agregó el conductor radial con ironía.