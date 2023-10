Murió el actor Matthew Perry, 'Chandler' en Friends

Perry es recordado por el rol protagónico que lo catapultó a la fama: Chandler Bing en la comedia 'Friends', que contó con 234 episodios donde compartió pantalla junto a Jennifer Aniston, Courtney Kox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. El rol fue reconocido e incluso recibió algunos galardones por el entrañable personaje.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

"Tenía 24 años cuando entré al programa", recordó Perry en 2004 en una reunión con el cast que se emitió en vivo y destacó lo complejo que resultó para él la exposición pública, "Son años realmente importantes en la via de alguien, así que hacerlo todo en público fue dfícil". Asimismo el actor reveló que sufrió una adicción al alcohol y las pastillas que no sólo le pudieron haber costado su carrera, sino también su vida.

LEER MÁS: Wanda Nara compartió por primera vez su diagnóstico

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

La adicción inició poco después de comenzar las filmaciones de la primera temporada y a partir de allí iniciaría ciclos de sobriedad y adicción, pero para el final del ciclo televisivo, a sus 34 años, "estaba realmente metido en muchos problemas". De acuerdo a Perry, llegó a ingerir 55 pastillas de Vicodin al día: "No sabía cómo parar (...) las adicciones son progresivas, se ponen peor y peor a medida que envejeces".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Matthew Perry (@mattyperry4)

En octubre de 2022, Perry reconoció que estaba bastante saludable y se había recuperado a raíz de un episodio que casi le cuesta la vida, pero debió atravesar por 15 tratamientos de rehabilitación a lo largo de su vida. Esto y mucho más revelaría en su primer y único libro, "Amigos, Amantes y Aquello tan Terrible", donde desgranó los momentos de su vida y se enfocó en hablar de forma cruda sobre sus adicciones.

"Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de alcohólicos anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte", había manifestado en su memoria.