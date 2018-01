Moria Casán atacó a Jimena Barón: "Lesbiana tapada que se asume y atrasa; es un varoncito"

También expresó que lo que había dicho Facundo Arana sobre la realización de las mujeres es "machista". "Puede ser una frase muy dolorosa para una mujer. Nos están dejando como que nuestra felicidad y nuestra realización es el útero y es antigua, es machista, es fea. Conozco muchas minas que tienen cinco hijos y que querían ser cantantes y son unas infelices también. Parece que la realización es muy personal. No tiene nada que ver con la maternidad", opinó Barón en Intrusos.

Antes de salir al aire en un móvil, Jorge Rial leyó un mensaje de Moria Casán, que criticó muy duro a la novia de Juan Martín del Potro. "Se esconden en canciones como Barón. Lesbianas tapadas que se asumen y atrasan. Varón, Jimena", se manifestó La One jugando con el apellido de la actriz.

Minutos más tarde, la diva dio la entrevista en vivo y habló, en un primer lugar, del feminismo y la lucha de las mujeres, y volvió a manifestarse en contra de los dichos de la actriz y cantante. "Toda esa cosa de mostrar el culo, que no te cosifiquen... Y está hablando una mujer que vivió en bolas. Ahora está demodé, me parece vintage y que atrasa. Cada uno puede hacer de su cuerpo lo que quiera. Yo ya lo hice y ahora me parece vintage y, además, soy una mujer mayor", destacó.





"Esconden en canciones inescuchables, porque no la puedo escuchar, no me gusta lo que hace. No le creo tampoco, no le creo el discurso. Es un varoncito. No le creo el discurso feminista. No me interesa hablar de esta piba", agregó Moria, filosa contra Jimena Barón.