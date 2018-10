Morena Rial y Facundo Ambrosioni mostraron la pancita

More Rial negó su embarazo, la joven luego confirmó que tendrá su primer hijo con Facundo Ambrosioni. La hija de Jorge dio a conocer la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó la primera ecografía. Si bien durante varias semanasnegó su embarazo, la joven luego confirmó que tendrá su primer hijo con. La hija de Jorge dio a conocer la feliz noticia a través de su cuenta de, donde publicó la primera ecografía.





Tras la confirmación del embarazo, More contó a revista Gente que "después de festejar el cumpleaños de Facu, el 9 de agosto, empecé a sentirme mal. Había tomado un poco de alcohol y la resaca me duró varios días. Llamé al médico y me preguntó si era posible que estuviera embarazada. Me hice un test y enseguida me dio positivo. ¡No lo podía creer!".

Luego del test, More reveló que se quedó unos minutos encerrada en el baño porque no día creer la situación. De manera que "cuando salí, le dije a Facundo de ir a la clínica, y ahí me lo terminaron de confirmar", remarcó la joven. Además, resaltó que si bien aún no sabe el sexo del bebé que nacerá en febrero, espera que sea un varón.





Ambrosioni dijo: "Estamos tranquilos, estamos bien. Ella por el momento no quiere hablar y dar notas. Estamos felices y contentos, tratando de pasarla lo mejor posible". También reveló que "los padrinos serán mi hermano (Rodrigo) y su mejor amiga que no me acuerdo el nombre".