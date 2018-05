Morena Rial le declaró la guerra a Romina Pereiro: "¡Cómo me molestan las mujeres trepadoras!"

El conflicto familiar desatado luego de que Morena Rial criticara muy fuerte a su padre p煤blicamente contin煤a.

Mientras Jorge Rial descansa en Londres con su novia, Romina Pereiro, Morena sigue con su batalla 2.0 y, en esta oportunidad, tambi茅n dispar贸 contra la pareja del conductor de Intrusos.

Desde Instagram Stories, Morena dijo sin nombrar directamente a Romina: "隆C贸mo me molestan las mujeres trepadoras! Se pusieron de novios y al mes se fueron a Nordelta. 隆Despu茅s volvieron y 茅l le compr贸 todas las cosas para que se vayan a vivir en el piso de abajo de su casa!", dijo haciendo referencia a la mudanza de la nutricionista al mismo edificio en el que vive el periodista.

"Y lo peor de todo es que se queja porque me tiene que pagar el alquiler, que es lo 煤nico que paga. De lo dem谩s me hago cargo yo. 隆Para los que me dicen mantenida, mantenida es la que est谩 de viaje con 茅l y la colorada procesada esa!", agreg贸 haciendo referencia a Agustina K盲mpfer, exnovia de Rial.





"Est谩 muy c贸moda y cuando una mujer est谩 c贸moda deja cualquier cosa por plata, viajar y vivir la vida que est谩n viviendo. Me parece que no conviene que siga hablando, 驴no? Ahora de una Suran va a pasar a la Range Rover. Y lo peor es que la que cay贸 embarazada le hab铆a regalado un Audi A3 0km. Dale Jorge, dejame en paz. Hasta mandaste al muere a tus supuestos amigos cuando pudiste. Yo s茅 todo, todo", continu贸 la joven.





"Odio a la gente trepadora y odio m谩s a煤n al peor de todos. M谩s que darme plata en el pasado no me dio, solo era para las c谩maras. Lo peor es que s铆 lo amaba".





"A mi hermana y a m铆 no nos quiso comprar ni un auto usado pera vamos a ser despu茅s quienes le tengamos que limpiar el cu... cuando sea viejo, porque me juego las pelotas que ninguna, ni esta actual, ni la ex, van a estar. Igual todo el mal que le hace a todo el mundo, se cansa de arruinar parejas, familias y dem谩s, la vida se lo va a devolver", cerr贸 Morena... por ahora.

