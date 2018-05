Morena Rial a Jorge: "¿Sentís vergüenza por mí?"

Tras lanzar una amenaza contra Jorge Rial, Morena Rial decidió contar qué fue lo que desencadenó la tremenda pelea contra su padre, y le pidió una respuesta pública.





"Voy a aclarar por qué empezó todo este lío. El peor de todos me mandó unos audios bardeándome y la verdad es que me cansé que sea así, que me putée y demás, por eso subí todo lo que subí. No me arrepiento de nada de lo que dije, nada de lo que dije es mentira. Además, me cierra todas las puertas posibles a trabajos y no me deja vivir mi vida en paz. ¡Desde chica me lo hace!", explicó la joven en una historia de Instagram.





Pero lejos de terminar la cuestión ahí, More sorprendió y fue por más: "¿O debe ser como padre que le doy vergüenza? Sí, sí, capaz debe ser eso. ¿O el miedo que cuente las cosas que sé? Quiero ser libre de él, quiero dejar de ser la prohibida por mi papá para el laburo. A nadie le conviene estar peleado o tenerlo en contra a él, por eso no me llaman. ¿Será vergüenza que sentís por mi? ¿O que será? Respondeme".