Mirtha Legrand se quebró al hacer su descargo tras el escándalo con Natacha Jaitt: "Fue el programa más terrible de mi vida"

"Hoy no vamos a pasar ni ropa ni nada, porque lo que ha pasado es muy serio". Con esta frase Mirtha dio inicio a su programa de sábado por la noche. Una emisión muy esperada luego de que Natacha Jaitt protagonizara un escándalo al aire al referirse a los abusos sexuales en Independiente e involucrara a diversos personajes de la política, el periodista y el mundo del espectáculo.

"Quiero que me crean, pasé una semana espantosa. Mi médico me vino a ver tres veces. Me oponía a que se la invitara (por Natacha), no quería tenerla en mi programa. Finalmente me convencieron, era un fin de semana difícil, no encontrábamos gente y cayó esta persona. Fue un error. Estoy arrepentida", dijo la conductora al leer una carta que escribió para este programa.









En ella, Mirtha se disculpó con las personas que Natacha involucró en su relato, entre ellas, el periodista Carlos Pagni, Alejandro Fantini y Liliana Parodi. "Quiero pedir perdón a las personas que han sido mencionadas por las palabras de una invitada. No son compartidas por mí, ni por mi producción", expresó.













En ese sentido, sobre las versiones que indicaron que Mirtha prestó su programa para una operación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la conductora respondió: "Nunca nos hemos prestado a esas cosas. No sé qué son las operaciones, no entiendo nada y nunca lo he hecho". Y agregó: "Si alguno de los afectados quiere derecho a réplica le ofrezco el programa".













Visiblemente emocionada, y al borde de las lágrimas, la conductora aceptó que "el programa se le fue de las manos" y manifestó que debió haber "frenado" a Jaitt. "No se puede utilizar la televisión para esto", se lamentó.