Mirtha Legrand cruzó al Gobierno por la reforma previsional: "Van a tener que deshacerla"

Mirtha Legrand habló este viernes sobre el proyecto de ley que promulga una reforma previsional, cuyo tratamiento en el Congreso el jueves pasado derivó en un escándalo dentro del recinto y en una salvaje represión por parte de las fuerzas de seguridad en los alrededores del edificio legislativo.









"Yo soy macrista, pero no sé cómo el Gobierno hace estas cosas, ¿cómo no piensan antes meterse con los jubilados?", cuestionó Legrand, quien agregó: "Ahora van a tener que deshacer esto porque el país se les vino encima. Hasta un chico les dice 'no lo hagan'. Una locura".

Además, la "diva de los almuerzos" habló de la bronca que vivió en la ceremonia de los premios Tato, llevada a cabo el miércoles pasado en La Rural, donde "la Chiqui" se fue sin ganar ningún premio, a pesar de que su programa estuvo nominado en cinco categorías.

"La gente estaba sorprendida. Moria me decía 'andate, Mirtha', porque se daba cuenta de lo que estaba pasando", reveló.





Sucede que Mirtha también apuntó contra Marley, conductor del evento. Es que para ella, el flamante padre de Mirko la ninguneó al pasarle por al lado en más de una ocasión y no saludarla. "Marley pasó detrás mío y no paró para saludarme. Fue muy desagradable, no voy a ir nunca más", se quejó.



"Desde que me senté en la mesa me sentí así. Había un trasfondo político para no premiarme", consideró Legrand en diálogo con el programa Intrusos.

Y disparó: "No lucho por un premio, tengo muchos. Soy una mujer agradecida pero no me gusta que me hagan de menos, eso es my feo. Y yo sentí que me hacían de menos. De cinco nominaciones ni una gané".

Además, opinó que el evento no fue bueno: "Me pareció una fiesta aburridísima, lo único que quería era irme a mi casa".