Mike Amigorena: "Tomé ayahuasca y fue mejor que ir cuatro años a terapia"

En una entrevista exclusiva que dio para Revista Pronto, Mike Amigorena confesó su gusto por algunas experiencias alternativas y reveló que probó, en varias oportunidades, un potente psicotrópico conocido como ayahuasca.

"Probé tres veces la ayahuasca tres veces en Buenos Aires. Viene un chamán y cuando viene me avisa; si quiero voy y si no, no. Me hizo muy bien. Tenés que estar preparado y consciente del momento para hacer el ritual, sino no te hace nada y es como un ácido más", reveló, sincero.

"Lo hice por la curiosidad. Soy curioso por naturaleza y todo lo que me ayude a mejorar, lo hago. Tomé ayahuasca tres veces y fue mejor que ir cuatro años seguidos a terapia. Fue muy fuerte", concluyó.

La ayahuasca es una bebida a base de hierbas que crecen en la selva amazónica. Es una mezcla de varias plantas que es capaz de inducir estados alterados de conciencia, que por lo general tiene una duración de entre 4 a 8 horas después de la ingestión.

Durante siglos, este té se ha utilizado como medicina y como un medio de comunicación chamánico en la selva, principalmente en ceremonias de curación bajo la guía de un bebedor experimentado. La bebida provoca alucinaciones y se dice que tiene beneficios espirituales y terapéuticos. En los últimos años, ha atraído la atención de la medicina occidental como un posible tratamiento para la depresión.