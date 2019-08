Metallica vuelve a Argentina

El World Wired Tour de Metallica llega como parte de su etapa sudamericana que incluye Brasil, Chile y nuestro país. La banda vendrá con un invitado especial: Greta Van Fleet, que sorprendió en la última edición del Lolla.

James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo vienen a presentar su último disco Hardwired... to Self-Destruct, editado en 2016. Desde ese momento comenzaron una gira mundial con más 150 shows que comenzó en octubre de 2016 y se convirtió en uno de los diez tours más taquilleros de todos los tiempos.

El repertorio de este espectáculo fue cambiando en estos años, pero durante lo que va de 2019 el grupo incluyó dentro de su lista de temas canciones como "Hardwired", "Seek & Destroy", "Harvester of Sorrow", "Welcome Home (Sanitarium)", "Now That We're Dead" ,"Dream No More", "For Whom the Bell Tolls", "Halo on Fire", "Am I Evil?", "Creeping Death" ,"Moth into Flame", "Sad but True" "One" y clásicos como "Master of Puppets".