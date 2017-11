"Menos mal que no fui": Jorge Rial, durísimo con el "evento del año"

Esta tarde en Intrusos, Jorge Rial disparó duramente en contra de la gala con los personajes del año de la revista Gente. Mirá el video al final de la nota.

Todos los años, la revista Gente produce la tapa de los personajes del año y ya es un clásico de la popular publicación. Por supuesto, siempre hay polémicas, críticas, idas y vueltas.

"Ví algunas caras y me dije menos mal que no fuí", disparó el conductor de Intrusos. Además se permitió jugar con un error de la producción en uno de los carteles que anunciaba el tema: "Tenés razón son los personajes del 'ano'", disparó. "Muchas caras extrañas, imposibles y a partir de verlas me pregunté ¿qué están haciendo ahí?", agregó.





Luego, debió interrumpir los detalles que había preparado para el programa debido a que trascendió que había fallecido Rocío Gancedo.