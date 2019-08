El Chino Darín reveló la semana pasada algo que ocurrió detrás de escena durante la grabación de "El Secreto de sus ojos" y despertó polémica con sus palabras. Pero ahora se disculpó y dijo: "Cometí el error de contar una situación súper personal".

"Lo voy a decir porque es algo que me vengo guardando hace mucho tiempo. Yo formé parte de la producción de El secreto de sus ojos y en determinado momento, Juan Campanella, que ya había hecho tres películas con mi viejo y eran muy amigos, tenían una relación muy estrecha, anuncia que se cayó una pata de la producción de la película", reveló durante la charla en una entrevista con La Nación.

"Eso hizo que hubiera menos dinero y uno de los pedidos de la producción de la cual estaba a cargo y encabezaba Juan era que todos hicieran un esfuerzo para poder producirla, poder llevarla a cabo. Mi viejo fue el primero en decir: 'Yo reduzco mi cachet, se me paga en distintos plazos'. Debe ser de los pocos que hizo eso. Eso nunca se le reconoció a él, incluso con el éxito posterior de la película, cuando la película viajó por todo el mundo, yo no vi que le mandaran ni una botella de vino. Me parece muy injusto en ese sentido. Ya en aquel momento le dije: vos tendrías que haber entrado como socio coproductor, ceder que no te paguen esa parte pero que se te reconozca a futuro, financiar la película. Él es el primero que cede".

Ahora, en una entrevista con La Once Diez, el Chino quiso disculparse con el director de cine por sus palabras. "Cometí el error de contar una situación súper personal, en el marco de relatar los procesos que me llevaron a generar lo de la productora. En este caso, vi términos como 'pelea' y 'reclamo', pero nada que ver. Campanella y mi viejo se llevan bien hace años, El Secreto fue un proyecto idílico. Le pido perdón a Campanella", expresó.

Además quiso dejar en claro que no intentaba hacer un reclamo público, ni nada por el estilo. "De ninguna manera fue un reclamo, no hay ningún tipo de resentimiento. Juan no nos debe nada ni nunca nos deberá nada, estamos súper agradecidos con él. Me fui de boca con lo que dije y me arrepiento".

Por último, reconoció que el carisma de su padre y la forma en que enfrenta las situaciones más complicadas hacen que lo admire mucho, aunque a él le cuesta imitarlo. "Mi viejo tiene un ejercicio de la buena onda que es genuino, le pone permanentemente la mejor de las energías. Eso que está en esto hace mucho tiempo y podría estar hinchado. Pero parece que no le costara ningún esfuerzo, a mi me cuesta más. Hay situaciones que me hacen saltar y suelo poner los puntos más rápido".