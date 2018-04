Mayo en Netflix: Todas las series y películas que se suman al catálogo

Nuevos títulos llegan al catálogo de Netflix en el mes de mayo. La plataforma de streaming dará la bienvenida a las nuevas entregas de algunas de sus series originales como "Unbreakable Kimmy Schmidt" (cuarta temporada), "Queridos blancos" (segunda) y "Trollhunters" (tercera), pero también con esperados nuevos estrenos como la serie juvenil postapocalíptima The Rain -primera serie danesa de la plataforma- o el thriller Safe, protagonizado por el ex de Dexter Michael C. Hall.