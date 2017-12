Mauro Zárate le hizo un agresivo comentario a una foto hot de su mujer y lo destrozaron en las redes

"Si estoy ahí, te doy hasta que Mirtha Legrand eructe en vivo. Después te quejás de que no te dejo dormir ni una noche".





Sin reparar en sutilezas o en el buen gusto, hace dos meses, Mauro Zárate sorprendió al dedicarle varios comentarios hot a Natalie Weber, su mujer. Lo había hecho utilizando la cuenta que la bellísima morocha tiene en Instagram. Y en aquel entonces hubo mucha gente que le elogió la sinceridad.





Sin embargo, por estas horas, el delantero quedó envuelto en una enorme polémica. Y casi casi por el mismo motivo. Todo comenzó cuando Natalie publicó dos fotos posando en las playas de Pal Jumeirah, en Dubai, donde la familia Zárate vive (el punta defiende la camiseta del Al Nasr).





Tan sorprendido como en octubre último, Maurito no dudó en comentar el posteo. Pero sus palabras fueron polémicas, muy poco felices. "¡Dale, idiota, sacate eso!", escribió junto a una imagen en la que Natalie se luce con un trikini de color negro. Y agregó: "Señor @instagram, en mi opinión tendrías que borrar esta foto. No sé, digo... @nannitaweber subí y cambiate, te lo pido..."





Obviamente, el "idiota" con el que se dirigió a su esposa no pasó inadvertido. Y aunque muchos de los seguidores de la dama son, a la vez, admiradores de las gambetas y los caños de Zárate, no dudaron en criticarlo. "Muy violento tu comentario. Si se lo decís públicamente, no me quiero imaginar en privado. ¿¿¿Hay necesidad???", le preguntó una seguidora.





Y hubo más: "¿Te quisiste hacer el chistoso? Creo. Y te salio mal. Acá el único idiota sos vos, flaco. No podés tratar así a nadie, y mucho menos a la madre de tus hijos. ¿Qué te pasa? ¿Estás inseguro?".

La que al parecer no se hizo demasiados problemas fue, justamente, Natalie. De hecho, la modelo continuó posteando fotos de ella y de toda la familia, sonrientes y sin preocupaciones. Y hasta se lo tomó con humor al desafiar a su marido: "¿Por qué no bajás y me la sacás vos?", le contestó.