Matilda Blanco debutó en "Bailando 2019" y la destrozaron

La jefa del taller de “Corte y confección” salió a la pista de “ShowMatch” y recibió críticas durísimas. Para caso, la de Flavio Mendoza, quien aseguró que estuvo “como la tía borracha de la fiesta”. Aquí, los detalles y los videos. En "Bailando 2019", de "ShowMatch" (El Trece), siguió la ronda de cumbia. Esta vez, quienes salieron a la pista fueron dos parejas debutantes en el programa de Marcelo Tinelli. Primero, fue el turno de Nicolás Occhiato, el ex de Flor Vigna, y la bailarina Florencia Jazmín Peña. Después, hicieron su coreografía Matilda Blanco y Maxi Buitrago. Ellos bailaron al ritmo de “Corazón mentiroso”, de Karina La Princesita.

Embed

Matilda, la jefa de taller de "Corte y confección" (El Trece), contó con el apoyo presencial de Andrea Politti y varios compañeros del programa. Además, recordó su pasado de bailarina "por un día" en "Ritmo de la noche". Luego, la asesora de imagen Matilda Blanco opinó sobre los looks de los integrantes del programa. Dijo que la jefa de coaches, Lolo Rossi, tenía colores demasiado veraniegos para el mes de julio. En cuanto al productor Fede Hoppe, aseguró que "a su edad, ya tiene que ir dejando los chupines". A los integrantes del jurado, los salvó. Pero en el caso de Florencia Peña, aclaró: "Hoy vino bien vestida. Pero hace dos semanas, no".

Después de la coreografía, claro, quienes opinaron sobre el desempeño de Matilda fueron ellos, los miembros del jurado y los del BAR.

“La vi muy dura a Matilda, pensé que la iba a romper, y estuvo más o menos. La coreo me pareció obvia, no me gustó. Trae a la pista la misma polenta que tenés para criticar el vestuario de la gente”, señaló en su devolución Ángel De Brito, y les puso 3. “El acting infantil no me gustó -se despachó Pampita Ardohain-. Te quiero ver más adulta, más madura. Quiero que salgas a matar. Lo vi más o menos”, y los calificó con 6. Matilda reaccionó diciendo que la evaluación de Pampita le sonaba a "venganza" porque ella alguna vez dijo que Ardohain estaba mal vestida. “Matilda trabaja de mala y hace críticas muy hirientes. Se puede ser crítico sin ser dañino. No estoy sentada acá para vengarme de nada que hayas dicho de mí, te aclaro. Pero te puedo dar clases de humor para que las cosas que decís no sean tan feas de escuchar. Vos sos bastante dañina.

Embed

Me dijiste cosas como 'gallina desplumada' y detrás de mi ropa hay diseñadores que hicieron su trabajo”, le pasó factura Florencia Peña, cuyo voto es secreto. Marcelo Polino les puso 4 y le indicó a Matilda: “No me disgustó, pero tenés que largarte, tenés que sacar un poco esa cosa infantil”. A continuación, tuvo la palabra el BAR. Desde la perspectiva de Flavio Mendoza, lapidario, Matilda estuvo “como una tía borracha de la fiesta”. Antes de bajarle un punto, disparó: “Para mí, sos la peor vestida de la televisión argentina, pero... sos diseñadora”. "No soy diseñadora y yo no le falto el respeto a tu profesión porque te vestís mal", le respondió Matilda. Laura Fidalgo tuvo una mirada más benévola: “Yo vi bien la coreo. Por ser la primera vez, felicitaciones y punto para arriba”. Aníbal Pachano le recomendó a Matilda que dosifique el acting y le dio su apoyo sumándole una unidad. Así las cosas, Matilda Blanco y Maxi Buitrago cosecharon un total de 14 puntos.

Clarín