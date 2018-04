Martita Fort, la futura "it girl" argentina

martita.JPG



Esta semana, fue el turno de Martita. Que hasta ahora tenía sus redes privadas y solo en ocasiones aparecía en público. A través de la app Sarahah, furor en el mundo teen, se anima a contestar preguntas sin filtro, pero sin mostrarse. Hace poco habló de los conflictos familiares y de su madre.





El caso es que Marta ya no es "Martita" y eso demostró hace unos días, al enfrentar a un usuario de una red social que sugirió que estaba "gorda". "Bajé 17 kilos. No sé que es ser gorda para vos pero yo estoy bien conmigo misma", contestó.





La etapa adolescente de la "mimada" de Fort incluye nuevo look: cabello platinado, tatuaje y pupera. En cuanto al tatuaje, explicó "tiene un significado tremendo para mi, cada dos por tres mi papa me compraba un perro y el amor que el tenia por ellos tambien me acompaña en este dibujo".





Tiene claro que quiere dedicarse al arte en "un negocio artistico donde solo yo sea la propietaria" y además, quiere dedicarse a ayudar a los animales, tener un refugio,y conseguirles una familia.





Ricardo Fort partió en 2013 y el mayor tesoro que dejó fue a sus dos hijos, los mellizos Marta y Felipe. Hasta ahora, Felipe había sido el más expuesto mediáticamente ya que a través de su cuenta de instagram suele hacer referencias directas a su padre y a los gags con los que internet tiene prácticamente inmortalizado a Fort. Felipe se ganó la simpatía de todos y es el "niño mimado" de las redes sociailes.