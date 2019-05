Martita Fort cumple 15: los detalles de la lujosa fiesta y la lista negra de famosos

Por eso en Pamela a la Tarde, trataron el tema e invitaron a Natalia Román, Jefa de Prensa de la familia inclusive con Ricardo en vida, quien contó algunos detalles de cómo será la celebración.













"Marta es parecida a Ricardo, así que no sé si excentricidades, pero hizo muchos pedidos. Hay cosas que no podemos contar porque ella quiere mantener la sorpresa para sus invitados", reveló enigmática.













Y agregó que "En cuanto a la comida, eligió todo ella. Le hicieron una degustación de treinta platos y eligió todo. Son todos platos muy elaborados", Natalia contó también que el evento tendrá un costado artístico: "Van a haber muchas intervenciones y varios shows, a ella le gustan mucho los artistas de trap", aunque no quiso largar prenda de quiénes animarán en el escenario.













En cuanto al look, Marta tendrá dos vestidos que le preparó Claudia Arce, pero nadie quiso adelantar ninguna pista acerca de los diseños.













También en el programa trascendió una "lista negra" de personalidades que tuvieron que ver con Ricardo Fort en vida y que no serán invitados por Martita. Mirtha Legrand, porque nunca invitó a Ricardo a sus almuerzos y eso le dolió mucho siempre; Guido Süller, que fue pareja de Ricardo; Carolina Papaleo, quien trabajó con él en Mar del Plata y no tuvo una buena experiencia; Flavio Mendoza, con quien tuvo un cruce violento en el programa de Marcelo Tinelli.













Otros que no están invitados son La Mole Moli, con quien Ricardo discutió en ; Cristina del Valle, que tiene un juicio laboral con Fort; Rodrigo Díaz, última pareja de Ricardo; Violeta Lo Re, primera pareja que se lo conoció a Fort; Tito Speranza, ex guardaespaldas de la familia; Claudia Cardone, ex pareja de Ricardo; y Sandra Villarruel y Erika Mitdank, quienes también estuvieron cerca del mediático.









DiarioVeloz