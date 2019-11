Marley ya tiene fecha para decidir si Mirko tendrá un hermanito

Mirko es el bebé más famoso de Argentina y no son pocos los que le están buscando un hermanito. Incluso su padre, Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, está evaluando seriamente esa opción. Y hasta tiene una fecha decidida para decidirse.

"A comienzos de 2020 voy a tomar la decisión", reveló Marley, pero advirtió que no depende tan sólo de sus ganas sino que "estará librada a varios factores: por un lado, que la mamá donante también quiera hacerlo ya que no quedó otro embrión y mi idea primaria era que fuesen hermanos de ambos padres. Y, por otra parte, que la biología y el destino a su vez me acompañen, ya que hay personas que permanentemente implantan embriones y ninguno prende".

El conductor de Telefe contó que habitualmente dialoga con madre subrogante de Mirko, que es quien llevó adelante el embarazo, y que la mamá biológica es de Siberia y vive en Estados Unidos. "Sólo tengo su Skype, ya que ella me dijo que no tenía problema en ser contactada si Mirko lo necesita por una cuestión de salud", le dijo a revista Caras.