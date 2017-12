Marley presentó a su hijo Mirko en el programa de Susana Giménez

El conductor llegó este domingo por la mañana junto a su hijo y su mamá procedentes de Nueva York, donde disfrutaron de unos días.

Susana recibió a su amigo y su ahijado con mucho amor y emoción.

Con su característico humor, Marley contó cómo fue la decisión de ser padre soltero a través de la subrogación de vientre, y recordó emocionado los primeros minutos de vida de su primer hijo.





“Hace 25 años que quería ser padre. Investigué, pero no era el momento. Estaba con mucho trabajo”, arrancó diciendo el conductor.





Hasta que ese momento llegó. “Primero tratamos con una mujer estadounidense, pero no prendió ningún embrión. Un día me llama el médico y me dice ‘hay embarazo’. Me quedé congelado en el medio de la calle”, relató.





El conductor relató el momento en el que los médicos le anunciaron que su hijo nacería antes de lo previsto. “Me agarró como un shock porque todavía no había viajado nadie de mi familia. Estaba solo. ‘¿Cómo hago con el bebé?’, me preguntaba. El departamento me lo iban a dar en cinco días, estaba en un hotel, no tenía pañales ni nada. Llamé a mi mamá y me agarró un ataque de llanto por el miedo. Me quedé sentado en un pasillo largo que no había nadie”, recordó.