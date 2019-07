Mariano Iúdica le contestó a Rial

El miércoles, un tremendo escándalo se apoderó de la pantalla de América cuando Jorge Rial no pudo esconder su bronca y enojo con todo el equipo de Involucrados, el programa que precede a Intrusos en la grilla del canal para que el trabaja desde hace años, debido a que entrevistaron a Morena, su hija, cuando dio a conocer que amplió la perimetral contra su ex novio, Facundo Ambrosioni, con el objetivo de que este no pueda ver a su hijo por miedo a las situaciones de violencia por las que lo denunció.

El periodista de espectáculos hizo un fuerte descargo al comienzo de su programa porque sintió que pusieron a su hija minutos antes de que saliese él al aire a propósito. "Es como que te caguen a piedrazos dentro de tu propia casa", aseguró Rial, quien también afirmó haber sentido "que le metieron el dedo y le hicieron molinete".

Tras sus polémicas palabras y la gran repercusión en redes, Mariano Iúdica, conductor de Involucrados, le contestó a su compañero de canal e hizo el descargo correspondiente ante las fuertes acusaciones que este hizo.

"Yo me hubiese enojado igual que él porque también soy papá", le dijo el conductor del magazine matutino a la revista Pronto.

Sin embargo, Iúdica no hizo referencia alguna a por qué la entrevista a Morena estuvo pactada en un horario tan cercano al comienzo de Intrusos.

"A Jorge lo conozco desde hace años y lo quiero mucho, tanto a él como a Morena y a Romina, su mujer", sostuvo quien también está al frente de Polémica en el bar, ciclo en el que no se explayó sobre el tema.

Durante el último tiempo, el ex conductor de Soñando por cantar y La cocina del show, entre otros programas, ha estado envuelto en varias polémicas. A fines de mayo, cuando fue a realizar una cobertura para Involucrados, hostigó a un hombre en situación de calle y este se plantó para invitarlo a pelear.

Luego este lo tildaría de ser un "hijo de puta". Debido al rechazo que generó ese cruce, Iúdica sufrió un ataque virtual a través de la modificación de su perfil de Wikipedia, plagando el sitio con insultos hacia su persona.