Mariana Fabbiani se cruzó al aire con Martín Ciccioli por un hecho de violencia

Mariana Fabbiani se molestó ayer con uno de los integrantes de su programa, El diario de Mariana, y no dudó en manifestarlo al aire. El hecho ocurrió durante una entrevista a Sebastián Sierra, un amigo del rugbier que fue brutalmente golpeado en Palermo, cuando uno de los panelistas del ciclo quiso relativizar el hecho y la conductora criticó sus palabras.









Durante la charla, Martín Ciccioli consideró que el hecho era un caso más de violencia, mientras que para la conductora no se podía dejar de remarcar que se trataba de un episodio de discriminación , de homofobia, ya que el joven fue brutalmente golpeado por ser homosexual.





"El foco y el eje es la violencia y las madrugadas de cobardía que tienen tanto hombres como mujeres, con la tendencia en aumento...", empezó a decir Ciccioli. A lo que el invitado retrucó mirando a Fabbiani: "Mariana, yo vine acá, lo hablé con tu producción. Quería un mano a mano con vos y no quería caer en esto. Me parece que Martí...". Pero sin dejar que Sierra culmine con sus palabras, la conductora intervino dejando en offside al panelista. "No, Martín, estás equivocado, acaba de vivir una situación muy sensible".





