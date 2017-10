Marcela Tauro le contestó a Dalma Maradona y le pegó donde más le duele

Dalma Maradona lazó una polémica frase en Twitter que generó, no sólo un mal entendido, sino también una nueva polémica. "Hay que ser muy hija de puta para echarle la culpa de una separación a una criatura. Pero bueno, una vez más habla de la persona", había lanzado la actriz.

"No lo dije con maldad. No es para enojarse tanto, flaca, te acaban de pedir matrimonio, disfrutá, andá a ver las telas, organizá el casamiento", arrancó Tauro.

Luego, la periodista, sin filtro, tiró una daga de las que mas duelen en el seno de la familia Maradona."No tengo nada que explicar, pero bueno, me querés llamar hija de puta, perfecto. Pero yo a mis hermanos los reconozco. Vení a ver lo que es mi familia. Con los nenes no me meto...", sentenció, ante la atónita mirada de sus compañeros de panel.



Embed En lo único que tienen razón es que tendría que haber @!Primero Ventura haciendo chistes de mal gusto de un NIÑO y después... FIN DEL TEMA pic.twitter.com/j2SrLObyXO — Dalma Maradona (@dalmaradona) 19 de octubre de 2017

Claro, el enojo de Dalma nace cuando esta semana, la panelista contó en Intrusos, luego de que trascendieran versiones desde el entorno de Karina, que Sergio Agüero y La Princesita estarían cerca de una reconciliación. También, Tauro dio a entender que Benjamín Agüero, el hijo del Kun y Gianinna Maradona, habría tenido que ver en la ruptura del futbolista con la cantante.

"La separación habría sido por el hijo de él, Benja. Ella estaba podrida de Gianinna, de todo eso", dijo Marcela, enfureciendo a Dalma por involucrar a su sobrino en el conflicto.

"No quiero analizar por qué fue la pelea del Kun porque entramos en un terreno que no les conviene, y entramos en temas de menores. Porque yo tengo todas las capturas de cómo empezó todo el 'bolonqui'. El revolver mierda no está bueno. Una seguidora le dijo a Gianinna '¿viste que fulanita (la cantante) habló mal de tu hijo?'. Y dijo una barbaridad. Esa barbaridad no la dijimos. Dijimos por qué se separaron y Dalma se quedó con eso. No era para tanto", concluyó Tauro, indignada luego de leer el tuit de la hija mayor de Maradona.





Luego, en Twitter la problemática continuó. Una de las seguidoras de Dalma, le preguntó el porqué de la agresión contra la periodista. Y la hija del Diez le explicó: "¿Vos me estas jodiendo? Ella fue la que dijo que la separación había sido por culpa de Benjamin".