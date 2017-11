Marcela Morelo adoptó a tres hermanos: "Es como haber sacado un ticket para otra vida"

Marcela Morelo brindó una entrevista a La Nación donde contó los detalles de su nueva vida personal rodeada de tres personas que cambiaron su vida para siempre.

Esta anécdota que contó muestra su nivel de felicidad hoy en día: "El otro día, la de seis, la del medio, me dijo: ¿te gustan los hijos que te tocaron? Y casi me muero, los mejores, le dije, y le pregunte: ¿y a vos te gustan los papás que te tocaron? Los mejores, me dijo. Estamos en un afianzamiento del amor total, no nos mueve nadie de esta familia que estamos armando. Ellos están felices y nosotros también".





La cantante y su marido cumplieron con los tres años de convivencia con los pequeños, pautados por las autoridades. Así, su felicidad es completa, ya que Morelo lanzó "Los 20 de Morelo", compilación de sus temas más conocidos durante estas dos décadas de carrera.