Marcela Baños contó que la violaron a los 21 años

La conductora Marcela Baños visitó Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) para hablar de la nula mención que tuvo en la ceremonia de los Martín Fierro 2019 el programa Pasión, que está celebrando sus 30 años con la música tropical.

Pero en un momento la conversación dio un giro inesperado y Baños terminó contando -por primera vez- un terrible episodio que le tocó vivir en los inicios de su carrera.

"A mí Pasión me salvó la vida. Todo empezó acá cuando un día me fui. Mucha gente no quiso hablar de esto pero vamos a hablarlo acá porque somos todos los protagonistas que estuvimos ese día y faltaría Luis Ventura", comenzó la conductora, quien en 2014 fue panelista de Intrusos.

Vale recordar que ella abandonó el ciclo de espectáculos comandado por Jorge Rial en el pleno escándalo por el hijo extra matrimonial de Ventura, que luego también dejaría el programa y cortaría su relación de amistad con el conductor.

"Yo no me fui ni por Luis Ventura, ni por el tema del aborto. Yo me fui porque no me gustó cómo él (por Ventura) trató a una mujer. Lamentablemente, cuando yo tenía 21 años tuve que atravesar una situación bastante difícil en mi vida. Participaba de Miss Argentina, me conocieron en el colectivo...", aseguró la también locutora, pero debió cortar su relato al quebrarse.

"Me quiebro porque no puedo creer que voy a hablar de todo esto acá, pero está todo bien...", dijo y siguió: "Conocí a una persona en el colectivo, con mi mamá. Esa persona me convocó a mí para participar de Miss Argentina. Era el momento en el que te llamaban a tu casa. No teníamos celulares, no teníamos otro medio de comunicación que no fuera ese. Me hicieron el entre".

"Mi mamá también, tan inocente como yo... Empezó todo muy lindo y resulta que, bueno, nada, me salvé de caer en manos de gente muy mala pero aún así tuve que atravesar una situación muy difícil", relató, con mucho dolor.

"Yo tomaba el colectivo, llegaba al lugar, una casa chorizo. Había dos mujeres y un hombre. Me hacían el entre de que me iban a enseñar a desfilar. Me ponían libros en la cabeza para enseñarme a caminar, como hacían hace muchos años con las modelos. Y en un momento de esa ficción, me daban un té. Y con ese té me drogaban".

Juntando fuerza, continuó: "Después de eso venían los 'vamos a relajarte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro'. Yo caía dormida en esa camilla. Lamentablemente eso no sucedió una sola vez sino varias veces. Una vez me desperté y tenía una persona encima mío".

"Es terrible para una mujer aceptar que fue violada. Por eso yo ese día me fui de acá, porque no podía aceptar cómo él (por Ventura) habló de esa mujer", aseguró Baños, frente al completo silencio de Rial y todo el equipo de Intrusos.

"Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años, porque pasaron 20 años de esto, porque tengo las cosas ordenadas en mi cabeza y lo puedo explicar de esta manera. A mis padres les mando un beso, yo estoy bien. Aceptar, entender y seguir adelante fue muy difícil. Por eso para mí Pasión fue una salvación, porque la música me dio alegría", dijo y señaló que su mamá y su papá no sabían nada de lo sucedido: "Decírselos a tus padres es quebrarte al mil. Hice terapia, pero durante el primer tiempo me la banqué recontra sola".

"Yo quiero ser feliz y salir adelante, porque mi vida no es una mierda. Yo tuve un momento feo en mi vida pero yo puedo seguir adelante con actitud, voluntad y ganas", cerró Baños, con total entereza para contar el episodio más doloroso de su vida.

Fuente Clarín.