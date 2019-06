Macri llevó a Tini Stoessel y Sebastián Yatra a Olivos y cumplió el sueño de Antonia

El pasado 10 de junio, durante la visita de Estado del presidente colombiano Iván Duque al país, Mauricio Macri abandonó las formalidades de rigor durante un momento de su conferencia de prensa conjunta para hacerle un particular reclamo a su par.

"Le tuve que hacer un reclamo formal porque a mi hija Antonia le ha robado el corazón Sebastián Yatra. Así que le he dicho que lo ponga en su lugar. No me la puede enamorar así, siendo tan chiquitita", bromeó Macri en su momento.

El reclamo llegó a oídos de Yatra, que justo está en Argentina esta semana para dar un show en Buenos Aires y pasar un tiempo con su nueva novia, la cantante y actriz Tini Stoessel -que hoy se presenta en Rosario-.

Antes de partir rumbo a distintos destinos para continuar con respectivas presentaciones, ambos pasaron por la residencia de Olivos y se reunieron con Macri, Juliana Awada y Antonia.

"Que linda tarde compartimos hoy! Sebastián Yatra escuchó que Anto es fanática y se puso en contacto para conocer la Quinta de Olivos y visitarnos con Tini. Muchas gracias por venir y por tanta buena onda!!!!", escribió la Juliana Awada en la cuenta de su red social.

En las horas posteriores al encuentro circuló en las redes un video en el que, ya dentro de la residencia, Yatra y Stoessel invitan a Antonia al sillón en el que están sentado para que cante con ellos una de las canciones del colombiano.

La canción es la última en la que Stoessel colaboró con Yatra. Pero, paradojicamente, el nombre es "Cristina".